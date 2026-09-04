Калмыкия возглавила рейтинг МСП в маркируемых отраслях

Калмыкия, Ивановская и Сахалинская области возглавили рейтинг регионов по числу малых предприятий в отраслях с обязательной маркировкой.

Калмыкия, Ивановская и Сахалинская области стали лидерами по числу малых предприятий в отраслях с обязательной маркировкой товаров. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) составил рейтинг регионов, оценив плотность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на 1 тыс. жителей. Анализ охватил компании, которые производят, импортируют или продают товары, подлежащие обязательной маркировке в системе «Честный знак».

В январе-июне 2026 года первое место заняла Калмыкия с показателем 11,8 предприятия на 1 тыс. жителей. Второе и третье места заняли Ивановская (6,3 предприятия) и Сахалинская (6,2 предприятия) области. В топ-5 также вошли Крым и Камчатский край, где плотность МСП составляет по 6 предприятий на 1 тыс. человек. Об этом пишет «Коммерсант».

Высокие показатели Калмыкии эксперты связывают с налоговыми льготами. Генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич уточнил, что в регионе установлены ставки 1% с дохода или 5% с дохода за вычетом расходов.

Лидерство других регионов обусловлено отраслевой спецификой. В Ивановской области 93,5% субъектов МСП заняты в легкой промышленности, а Сахалинская область специализируется на добыче морепродуктов. В целом по стране доля МСП в производственном секторе выросла с 24% в 2023 году до 28% по итогам 2025 года.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов рассказал, что положительная динамика связана с совокупным эффектом от внедрения маркировки, сокращения нелегального оборота, реализации региональных программ развития и поддержки МСП.