ТПП разъяснила, что проблемы с топливом не считаются форс‑мажором

Отсутствие топлива на рынке и сбои у контрагентов не могут быть признаны форс‑мажором — ответственность за сорванный договор сохраняется.

В письме от 29 июля 2026 года №ПР/0621 ТПП напомнила, что организация, которая не исполнила обязательство в рамках предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет невозможность исполнения из‑за непреодолимой силы.

При этом к форс-мажору не относятся нарушения со стороны контрагентов и отсутствие на рынке необходимых товаров, включая временный дефицит бензина и дизельного топлива.

Ведомство подчеркнуло, что локальные перебои с поставками топлива, влияющие на исполнение договоров как самим поставщиком, так и его контрагентами, не могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы.

Соответственно, если обязательства нарушены из‑за отсутствия топлива, поставщик все равно должен нести гражданско‑правовую ответственность.