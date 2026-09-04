ФНС изменила правила зачета и возврата средств с ЕНС с 1 сентября

С 1 сентября изменился порядок зачета и возврата средств, учитываемых на едином налоговом счете (ЕНС). Новые правила касаются в том числе ситуаций, когда деньги зачитывают или возвращают в пользу другого лица. ФНС при этом учитывает текущие налоговые обязательства получателя и источник формирования положительного сальдо ЕНС

Основные изменения

При проведении зачета в пользу другого налогоплательщика инспекция проверяет, есть ли у него актуальная обязанность по уплате налогов. Учитывается как задолженность, так и обязательства с еще не наступившим сроком уплаты.

Зачет возможен, если у получателя есть:

просроченные платежи;

платежи с ненаступившим сроком уплаты, по которым в ФНС уже представлена декларация, расчет или налоговое уведомление.

Условия зачета

Если в заявлении указана сумма, превышающая размер имеющегося обязательства, зачтут не всю сумму, а только ее часть — в пределах актуальной обязанности получателя.

Таким образом, наличие заявления само по себе не означает, что вся указанная в нем сумма будет зачтена в пользу другого лица.

Правила возврата

При возврате средств ФНС учитывает, за счет каких платежей сформировалось положительное сальдо ЕНС.

Если оно возникло за счет денег, поступивших от третьих лиц, при возврате средства перечислят обратно на счета, с которых они поступили.

Практический вывод

С 1 сентября при зачете средств с ЕНС в пользу другого лица важно учитывать фактический размер его налоговых обязательств. При возврате имеет значение источник формирования положительного сальдо: суммы, поступившие от третьих лиц, вернутся на счета, с которых они были перечислены.