ФНС ответила, какую МЧД можно использовать и для налоговой, и для контрагентов

Для взаимодействия с налоговой и с партнерами подойдет только ЕМЧД.

ФНС ответила, можно ли применять одну МЧД для подачи документов в налоговую и для направления документов контрагентам.

«Да, можно. Но для этого доверенность должна быть оформлена по единому формату (версии 003), утвержденному Минцифры – ЕМЧД», — ответили налоговики в рубрике ответов на частые вопросы.

Формат МЧД, утвержденный ФНС (версия 5.03), предназначен только для взаимодействия с налоговой, поэтому для работы с контрагентами нужно использовать ЕМЧД.