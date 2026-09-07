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ФНС ответила, какую МЧД можно использовать и для налоговой, и для контрагентов

Для взаимодействия с налоговой и с партнерами подойдет только ЕМЧД.

ФНС ответила, можно ли применять одну МЧД для подачи документов в налоговую и для направления документов контрагентам.

«Да, можно. Но для этого доверенность должна быть оформлена по единому формату (версии 003), утвержденному Минцифры – ЕМЧД», — ответили налоговики в рубрике ответов на частые вопросы.

Формат МЧД, утвержденный ФНС (версия 5.03), предназначен только для взаимодействия с налоговой, поэтому для работы с контрагентами нужно использовать ЕМЧД.

Автор

Игорь Морозов

Распознавание реквизитов контрагента из скана в 1С

Бухгалтеры тратят значительную часть рабочего дня на ввод карточек контрагентов: ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес, банковские реквизиты. Когда поставщиков много и у каждого — пакет учредительных документов, ручной ввод становится узким местом.

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Жанна

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