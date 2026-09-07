ФНС ответила, какую МЧД можно использовать и для налоговой, и для контрагентов
Для взаимодействия с налоговой и с партнерами подойдет только ЕМЧД.
ФНС ответила, можно ли применять одну МЧД для подачи документов в налоговую и для направления документов контрагентам.
«Да, можно. Но для этого доверенность должна быть оформлена по единому формату (версии 003), утвержденному Минцифры – ЕМЧД», — ответили налоговики в рубрике ответов на частые вопросы.
Формат МЧД, утвержденный ФНС (версия 5.03), предназначен только для взаимодействия с налоговой, поэтому для работы с контрагентами нужно использовать ЕМЧД.
ну и объясните, в чем польза от данного сервиса, если в 1С данные контрагента заполняются по ИНН актуальными с сайта ФНС, а банк - по БИКу, а скан может быть с устаревшими данными, да еще и не факт, что правильно распознается?