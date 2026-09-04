ЦБ: безналичные платежи просели, но оплаты по QR и Bluetooth показали двузначный рост

Несмотря на снижение доли безналичных до 88,4%, альтернативные способы оплаты усилили позиции: операции по QR‑кодам и биометрии выросли на 18%, Bluetooth — на 30%.

Доля безналичных операций в розничном обороте по итогам II квартала 2026 года составила 88,4%, снизившись на 0,5 п.п. Россияне стали чаще расплачиваться наличными, из‑за чего темпы роста безналичных оказались ниже динамики наличных платежей.

При этом интерес к альтернативным способам оплаты продолжил расти. Их доля в общем объеме безналичных операций увеличилась на 0,2 п.п., до 15,1%. Особенно заметно выросло использование QR‑кодов и биометрии: за квартал совершено 1,1 млрд покупок на 1,7 трлн рублей, что на 18% больше по количеству и на 13% больше по объему, чем в предыдущем периоде. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Популярность набирает и оплата через Bluetooth. За апрель-июнь россияне совершили 86 млн таких операций на 64 млрд рублей. Рост по сравнению с I кварталом составил 30% по количеству и 17% по объему.

Всего клиенты банков — физлица и компании — провели 32,1 млрд операций на 491,5 трлн рублей. Это на 9,9% больше по количеству и на 12,8% больше по объему, чем в I квартале.