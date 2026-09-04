В России могут ввести бессрочное сохранение инвалидности без регулярных проверок

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и депутаты думской фракции Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Роза Чемерис обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением изменить правила признания лица инвалидом.

Они предлагают закрепить бессрочное сохранение установленной инвалидности без обязательного периодического подтверждения, а механизм изменения группы предусмотреть только при существенном изменении состояния здоровья.

В 2020-2022 годах в России действовал временный порядок, позволявший автоматически продлевать инвалидность на шесть месяцев без прохождения переосвидетельствования. По их словам, эта практика доказала техническую возможность сохранять статус инвалида без обязательных визитов на медико‑социальную экспертизу.

«Представляется целесообразным дальнейшее развитие данного подхода и переход от обязательного периодического подтверждения инвалидности к принципу ее бессрочного сохранения после установления. В рамках такого механизма установленная гражданину группа инвалидности могла бы продолжать действовать автоматически без ограничения срока и без необходимости ежегодно либо один раз в два года подтверждать наличие инвалидности», — сказано в обращении.

Депутаты отметили, что сегодня существует постоянный механизм заочного проведения экспертизы и электронного обмена документами, однако принцип автоматического продления инвалидности не был сохранен.