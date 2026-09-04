ФНС отказалась засчитывать налог, удержанный с удаленщика в Армении. Текст требования от налоговой

Российский налоговый резидент считал, что уже уплаченный в Армении налог перекроет НДФЛ в России. Однако соглашение между странами работает иначе.

Российский налоговый резидент считал, что уже уплаченный в Армении налог перекроет НДФЛ в России. Однако соглашение между странами работает иначе.

Человек живет в России, но дистанционно работает по трудовому договору на армянскую компанию. Работодатель перечисляет зарплату на армянский счет и удерживает местный подоходный налог.

В России сотрудник подал декларацию 3-НДФЛ за 2025 год, указал зарубежный доход и заявил к зачету налог, удержанный в Армении. Поскольку армянский налог оказался выше российского, доплачивать НДФЛ он не планировал.

Во время камеральной проверки ФНС потребовала пояснения и предложила подать уточненную декларацию без зачета армянского налога.

Причина — место фактического выполнения работы. По статье 14 соглашения между Россией и Арменией зарплата налогового резидента России облагается только в РФ, если он выполняет работу на территории России. То, что работодатель зарегистрирован в Армении, этого правила не меняет.

Зачесть иностранный налог можно, только если другая страна имела право его удержать по международному соглашению. Это следует из статьи 22 соглашения и статьи 232 НК.

В результате работнику придется заплатить НДФЛ в России полностью, а ошибочно удержанный налог отдельно возвращать в Армении. Чтобы ситуация не повторялась, нужно заранее оформить применение соглашения и подтвердить работодателю российское налоговое резидентство.