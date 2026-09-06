Соцсети сотрудников могут стать аргументом ФНС в споре о дроблении

Информация, которую компания и ее сотрудники публикуют в интернете, может дополнить доказательства при налоговой проверке. Инспекторы сопоставляют сведения с сайтов, вакансий и соцсетей с реальной структурой бизнеса и его отчетностью.

Внимание ФНС могут привлечь единый бренд нескольких юрлиц, общие контакты и офисы, совместные проекты, сведения о сотрудниках и публичные данные о ценах и деятельности компании. Об этом «Клерку» рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова.

Особое значение такие сведения могут получить при проверке признаков дробления бизнеса. Например, на сайте несколько компаний могут представляться как единая группа, использовать один телефон и адрес, а в соцсетях сотрудники разных юрлиц — указывать один бренд и место работы.

Вакансии также позволяют получить информацию о фактической организации бизнеса. Стратег и советник собственников бизнеса Никита Малов обращает внимание, что из объявлений можно узнать адрес офиса, состав подразделений, руководителей и другие сведения.

«Когда пять юрлиц с разными названиями год за годом нанимают людей в один и тот же кабинет, это читается прямо из объявлений», — отметил Малов.

Еще один источник — корпоративные сайты. Общий телефон, единый раздел о компании, одна точка входа для клиентов и одинаковые документы у формально самостоятельных юрлиц могут дополнить другие сведения об их взаимосвязи.

При этом отдельная публикация или совпадение сами по себе не доказывают налоговое нарушение. Значение имеет совокупность обстоятельств. Открытые сведения могут сопоставляться с финансовыми документами, движением денег и другими материалами проверки.

Козьякова привела в пример дело № А45-18893/2023, где при рассмотрении спора о дроблении учитывалась в том числе информация из соцсетей о позиционировании бизнеса как единой торговой сети. В деле № А26-7629/2021 в доказательную базу также вошли публичные сведения о деятельности группы компаний.

Удаление публикации после ее размещения не гарантирует, что сведения больше нельзя будет использовать. Содержание страниц может быть зафиксировано заранее или сохраниться в других источниках.

Поэтому бизнесу стоит следить, чтобы информация на сайтах, в вакансиях и корпоративных соцсетях не противоречила фактической и юридической структуре работы компании. При этом сами по себе общие офисы, контакты или бренд еще не означают наличие незаконного дробления — оценивать нужно всю модель работы бизнеса.