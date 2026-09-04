Депутаты хотят запретить въезд семьям трудовых мигрантов без самостоятельных оснований

Семьям иностранных работников могут запретить въезжать в Россию, если у них нет собственных оснований для проживания.

4 сентября 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает въезд в Россию членам семей иностранных работников, если у них нет собственных оснований для пребывания. Исключение — семьи высококвалифицированных специалистов.

Согласно проекту, предлагается запретить въезд в Россию членам семей иностранных граждан, временно прибывающих для работы по трудовому договору или договору ГПХ при наличии разрешения на работу или патента, если у них нет иных законных оснований для пребывания.

В пояснительной записке сказано, что Россия остается крупным центром миграции: на 1 июля 2026 года в стране находилось 6,4 млн иностранцев, а в первом полугодии въехало 4,8 млн человек. При этом большинство трудовых мигрантов — низкоквалифицированные работники, которые часто приезжают с семьями, не имеющими самостоятельных оснований для проживания.

Авторы законопроекта указывают, что присутствие таких семей создает дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру — здравоохранение, образование, ЖКХ. В документе приводятся данные о росте числа детей мигрантов в школах и объемах социальных выплат, которые не компенсируются налоговыми поступлениями.

Законопроект также направлен на сокращение каналов нелегальной миграции: по данным правительства, в 2025 году из России выдворили 72 тыс. иностранцев, а общее число нелегальных мигрантов на начало 2026 года составляло 840 тыс. человек.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.