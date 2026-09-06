Власти стабилизировали поставки топлива аграриям

Проблемы с обеспечением сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами удалось стабилизировать после принятых правительством мер. Поставки топлива для АПК сейчас контролируют ежедневно.

Обеспечение аграриев топливом находится на личном контроле вице-премьера Дмитрия Патрушева, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на оперативном штабе Минсельхоза по проведению сезонных полевых работ.

«Благодаря оперативно принятым правительством мерам удалось стабилизировать ситуацию с топливом», — сказала Лут.

Министр напомнила о поручении президента в приоритетном порядке обеспечивать топливом агропромышленный комплекс.

Минсельхоз вместе с Минэнерго ежедневно отслеживает ситуацию. Если у аграриев возникают проблемы с обеспечением ГСМ, ведомства оперативно регулируют поставки, добавила Лут.