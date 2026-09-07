Эксперт объяснила, нужно ли поставщику оформлять ЭТрН при доставке товара своим транспортом

Доставка собственного товара своим транспортом — это исполнение договора поставки, а не перевозка.

Компания-поставщик сама доставляет хлеб покупателям на своем транспорте.

В этом случае не нужна электронная транспортная накладная, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Оксана Мочалкина «Если вы поставляете хлеб покупателям и доставляете его собственным транспортом в рамках договора поставки, без заключения отдельного договора перевозки, — оформлять электронную транспортную накладную (ЭТрН) не требуется. Ни бумажную, ни электронную.»

Транспортная накладная обязательна только при перевозке по договору перевозки груза.

Согласно ч. 1 ст. 8 закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ, заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной. Нет договора перевозки — нет основания для оформления транспортной накладной.

Доставка собственного товара своим транспортом — это исполнение договора поставки, а не перевозка.

Поставка и перевозка — разные правоотношения. Поставщик, везущий свой товар покупателю, исполняет обязанность по передаче товара, предусмотренную ст. 510 ГК. Договор перевозки (ст. 785 ГК) заключается между грузоотправителем и перевозчиком — разными лицами. Если поставщик и перевозчик — одно и то же лицо, договор перевозки не может быть заключен.

Минтранс прямо подтверждает: «Транспортная накладная не требуется при перевозке собственного груза собственным транспортом, поскольку в этом случае договор перевозки не может быть заключен между одним и тем же лицом».

С 1 сентября 2026 года, если накладная вообще обязательна, она должна быть только в электронном виде.

Но это касается только тех случаев, когда еее оформление обязательно — то есть, когда есть договор перевозки. Если транспортная накладная не требуется — электронная тоже не требуется.

Что оформлять вместо ЭТрН:

УПД или товарную накладную (ТОРГ-12) — подтверждают передачу товара покупателю (ст. 458, 509, 510 ГК);

путевой лист — обязателен для списания ГСМ и учета работы водителя. В этом случае электронный путевой лист не обязателен — можно использовать бумажный.

Но ЭТрН все-таки понадобится, если привлекли стороннего перевозчика по договору перевозки груза (ст. 785 ГК, ч. 1 ст. 8 закона № 259-ФЗ) или если доставка оформлена как самостоятельная транспортная услуга по отдельному договору.

Простое выделение стоимости доставки отдельной строкой в счете или УПД само по себе не означает, что возник договор перевозки. Решающий фактор — наличие или отсутствие договора перевозки как самостоятельной сделки.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.