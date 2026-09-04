🔥 На «Клерке» появился новый видеоканал «2 копейки»

На «Клерк.Видео» запустили новый канал «2 копейки». Первые выпуски уже доступны для просмотра.

На видеохостинге «Клерка» появился новый канал «2 копейки». Здесь разбирают вопросы, с которыми регулярно сталкиваются бухгалтеры и предприниматели: от налогов и учета до изменений в законодательстве и практических ситуаций в работе бизнеса.

Собрали несколько выпусков, с которых можно начать знакомство с материалами канала:

— Бухгалтер-одиночка vs. крупная компания: кто лучше ведет клиентов?

— Борис Мальцев: Инфоцыгане в бухгалтерии, крах одиночек и секрет выручки 5+ млн/мес 🔥

— Первый миллион в бухгалтерском бизнесе — как заработать и удержать?

Все ролики канала собраны на странице «2 копейки». Там же будут появляться новые выпуски.

У «Клерка» есть собственный видеохостинг «Клерк.Видео»: ролики можно смотреть прямо на сайте, ставить лайки и оставлять комментарии. Теперь видео с площадки можно встраивать в статьи и комментарии. Для этого достаточно открыть нужный ролик, скопировать ссылку и вставить ее в текст — видеоплеер появится автоматически.

Если вы тоже хотите завести свой канал на «Клерк.Видео» — пишите в комментариях.