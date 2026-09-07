Посадку на самолеты и поезда планируют проводить по Max ID

Минтранс рассматривает возможность использовать мессенджер «Макс» для идентификации пассажиров. Конкретной даты запуска проекта пока нет.

Пассажиров планируют допускать на самолеты и поезда по Max ID.

Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

«Однако пока это перспективное направление, а не утвержденный проект с конкретной датой запуска», — уточнил министр.

Сейчас на отдельных маршрутах уже доступна посадка по биометрии. В апреле сервис запустили в поездах Москва — Нижний Новгород, Москва — Кострома и Москва — Иваново, а в августе — на направлениях Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново.

С июня также проходит эксперимент по биометрической посадке на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково.