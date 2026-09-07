Посадку на самолеты и поезда планируют проводить по Max ID
Минтранс рассматривает возможность использовать мессенджер «Макс» для идентификации пассажиров. Конкретной даты запуска проекта пока нет.
Пассажиров планируют допускать на самолеты и поезда по Max ID.
Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
«Однако пока это перспективное направление, а не утвержденный проект с конкретной датой запуска», — уточнил министр.
Сейчас на отдельных маршрутах уже доступна посадка по биометрии. В апреле сервис запустили в поездах Москва — Нижний Новгород, Москва — Кострома и Москва — Иваново, а в августе — на направлениях Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново.
С июня также проходит эксперимент по биометрической посадке на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково.
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