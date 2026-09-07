Голосовой трафик в мобильных сетях вырос на 25–30% из-за отключений интернета

Одновременно объем мобильного интернет-трафика сократился на 10–12%, а фиксированного — вырос на 18–20%.

Голосовой трафик в российских мобильных сетях в первом полугодии 2026 года увеличился на 25–30% год к году, оценил эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков. Партнер ComNews Research Леонид Коник оценивает рост в 30% и более.

До этого объем мобильных звонков снижался несколько лет подряд.

В I квартале 2026 года мобильный интернет-трафик сократился на 8%, до 11,8 млрд Гб, следует из данных Минцифры на портале Fedstat. Трафик фиксированного интернета вырос примерно на 19%, до 57,9 млрд Гб, а голосовой — более чем на 25%.

«Часть потребления перешла в домашний и офисный Wi-Fi, поэтому речь идет скорее о перераспределении трафика, чем о падении интереса к интернету», — пояснил Яблоков.

На проводной доступ переходят также малые и средние предприятия: он нужен для работы касс, информационных систем и Wi-Fi для посетителей.

При сохранении ограничений мобильный интернет-трафик по итогам 2026 года может снизиться на 5–10%, прогнозирует Яблоков. Фиксированный трафик способен вырасти на 15–20%, а объем обычных голосовых звонков — на 10–15%.