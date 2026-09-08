Шохин: ключевая ставка в сентябре может остаться на уровне 14% или вырасти

ЦБ вряд ли снизит ключевую ставку даже на 25 базисных пунктов, считает глава РСПП Александр Шохин. Он допускает ее сохранение или повышение.

Ключевая ставка в сентябре 2026 года в лучшем для бизнеса случае останется на нынешнем уровне 14%, заявил глава РСПП Александр Шохин. Снижения до 13,75% он не ожидает.

«Будет в лучшем случае для бизнеса фиксация нынешней ставки, а то и ужесточение», — сказал Шохин.

Он связал такой прогноз с заявлением ЦБ о том, что смягчения денежно-кредитной политики не будет.

Решение по ключевой ставке совет директоров Банка России должен принять 11 сентября. На предыдущих заседаниях регулятор снижал ее небольшими шагами — на 25 базисных пунктов.