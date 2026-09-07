«Яндекс Go» даст скидку до 50% за долгое ожидание такси

Опция «Позже» будет доступна в периоды высокого спроса. В среднем машина приедет через 30–40 минут, а поездка подешевеет на 30%.

Пассажиры смогут получить скидку за более долгое ожидание такси в часы высокого спроса, сообщили в «Яндекс Go». Сервис будет автоматически предлагать опцию «Позже», например во время пробок, сильного дождя или после крупных мероприятий.

При выборе опции пассажир заранее увидит примерное время ожидания и стоимость поездки. В среднем автомобиль придется ждать 30–40 минут, скидка составит 30%, а в отдельных случаях достигнет 50%.

Скидку сервис предоставит за свой счет, поэтому доход водителей не уменьшится. В «Яндекс Go» рассчитывают, что распределение заказов по времени поможет сократить скачки цен при нехватке свободных машин.