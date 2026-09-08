ФНС напомнила о правилах удостоверения подписи заявителя на регистрационных формах
Директор обязан заверить подпись у нотариуса, даже если подает заявление о регистрации лично.
В чате ФНС задали вопрос – обязательно ли заверять форму Р13014 если гендиректор идет лично в ФНС подавать документы.
«Для государственной регистрации заявление представляется в регистрирующий орган по форме, утвержденной приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке», — ответили налоговики.
Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на заявлении не нужно, если документы отправляют в электронном виде, и они подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
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