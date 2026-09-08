Стало известно, сколько рабочих дней будет в 2027 году

В 2027 году работникам с пятидневной рабочей неделей предстоит отработать 247 дней.

Рабочий год при пятидневной неделе будет включать 247 дней.

Об этом сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

«Согласно производственному календарю, в следующем году при пятидневной рабочей неделе россиянам предстоит отработать 247 дней», — пояснила эксперт.

В сентябре 2026 года россияне будут работать 22 дня, а отдыхать — восемь дней.

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