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Маткапитал могут проиндексировать на 5,2% в 2027 году

Повышение запланировано с 1 февраля 2027 года, оОкончательный коэффициент определят с учетом фактической инфляции за 2026 год.

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Материнский капитал с 1 февраля 2027 года может вырасти на 5,2%, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Размер выплаты ежегодно индексируют по уровню фактической инфляции за предыдущий год.

«Точные показатели для реализации будут сформированы к 1 февраля 2027 года. Исходя из анализа большего количества данных, можно обозначить примерные ориентиры индексации, которые на сегодняшний день представлены значением 5,2%», — сказал Андрей Гиринский.

Сейчас маткапитал на первого ребенка составляет около 729 тыс. рублей, а доплата на второго — 234 тыс. рублей. Если выплату на первенца не оформляли, при рождении второго ребенка семья сможет получить 963 тыс. рублей.

Итоговые данные об инфляции за 2026 год Росстат опубликует в начале 2027 года. После этого правительство утвердит окончательный размер индексации постановлением.

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