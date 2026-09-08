В России хотят ввести отдельный алгоритм безопасности для ТЦ при атаках БПЛА

Для российских торговых центров разработали отдельный алгоритм действий при угрозе беспилотников. В отличие от пожара, посетителей не предлагают сразу выводить на улицу, где они могут попасть под удар.

Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) направила в Минпромторг на согласование алгоритм обеспечения безопасности торговых центров при атаках беспилотников, сообщил сопредседатель ассоциации Павел Люлин.

Документ предусматривает два режима работы: предварительную готовность при возникновении угрозы и действия непосредственно во время атаки.

Главное отличие от правил пожарной безопасности касается эвакуации. Алгоритм не предусматривает немедленного вывода посетителей из ТЦ на улицу, поскольку там люди могут оказаться под ударом беспилотников.

По словам Люлина, это первый подобный документ для торговых центров в России. Его разработали с учетом опыта работы в чрезвычайных ситуациях.

Каждый торговый центр сможет адаптировать алгоритм с учетом ситуации в регионе, архитектуры здания и его планировки. Сейчас документ должен пройти согласование в Минпромторге.