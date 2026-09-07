«Клерк» обновил личный кабинет студента: отслеживать прогресс в обучении стало проще и удобнее

Обновление коснулось всех доступных пользователям курсов и общего раздела «Мое обучение».

Главное изменение — появление наглядного прогресс-бара на странице программы. Система рассчитывает и показывает реальный общий прогресс по всему курсу, а также статус каждого конкретного урока.

Прогресс изучения курсов

Что добавили:

индикатор выполнения : прогресс-бар показывает, сколько материала осталось до конца урока. Если занятие завершено, напротив него появляется зеленая галочка.

общий счетчик : в разделе «Мое обучение» появился каунтер уроков и тестов, который собирает сводную статистику по всем вашим курсам в одном месте.

свободный порядок прохождения: если пользователю доступен онлайн-курс, изучать лекции и уроки теперь можно в любой удобной последовательности.

При этом правила получения официальных документов остались прозрачными: чтобы успешно завершить программу и получить сертификат, пользователю необходимо сдать финальный тест, независимо от порядка изучения модулей.

Новый функционал уже доступен в личных кабинетах всех учащихся.