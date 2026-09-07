В России разработали единые правила безопасного поведения в интернете

Правительство подготовило концепцию по повышению цифровой грамотности россиян. Она должна помочь людям защищаться от преступлений в интернете и безопасно пользоваться цифровыми сервисами.

Правительство разработало концепцию, которая предусматривает единые правила и рекомендации по безопасному поведению в цифровом пространстве. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Документ подготовили по поручению президента. Его задача — сделать знания и навыки в сфере цифровой безопасности доступными людям всех возрастов.

«Нужны единые правила и рекомендации по безопасному поведению в цифровом пространстве для защиты граждан от преступлений в этой сфере», — сказал Мишустин.

Концепция также предусматривает возможность освоить новые технологии для работы и личных целей. Премьер отметил, что россияне регулярно пользуются мессенджерами, записываются к врачам, оформляют документы и получают государственные услуги онлайн.

По словам Мишустина, из-за роста объема информации, которой люди обмениваются в цифровой среде, пользователи должны понимать, как распознавать возможные риски и противодействовать им.

Конкретные правила и рекомендации, которые войдут в систему повышения цифровой грамотности, премьер пока не перечислил.