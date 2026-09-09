Иностранцев с подтвержденной биометрией поставят на налоговый учет за один день

Проактивное оформление ИНН для иностранцев и лиц без гражданства сократилось с пяти дней до нескольких часов.

Иностранцев и лиц без гражданства смогут поставить на налоговый учет без заявления, если их данные в ЕСИА подтверждены биометрией, пишет ФНС. После получения сведений из ЕСИА сотрудники ФНС должны оформить постановку на учет в течение одного дня.

В тот же срок сведения о присвоенном ИНН направят в электронном виде в личный кабинет иностранца на госуслугах.

Для прохождения процедуры перед въездом в Россию иностранец должен создать учетную запись ЕСИА в мобильном приложении RuID и сдать биометрические персональные данные в Единой биометрической системе.

После пересечения границы биометрию необходимо подтвердить в банке, затем сведения поступят в налоговые органы для присвоения ИНН.