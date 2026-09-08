Девять из десяти операций России со странами БРИКС теперь проходят в национальных валютах. В Кремле назвали достигнутую долю важным результатом.

Доля национальных валют во взаиморасчетах России со странами БРИКС достигла 90%. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ перед саммитом БРИКС в Нью-Дели.

«Россия недавно достигла уровня, когда 90% всех операций и транзакций со странами БРИКС осуществляются в национальных валютах», — сказал Песков.

Он подчеркнул важность столь высокой доли расчетов в нацвалютах во взаимной торговле со странами объединения.