📈 Бизнес-подкаст «Клерка» показал десятикратный рост за три месяца

Канал «Клерка» о российском бизнесе за последние 90 дней набрал 145 тыс. просмотров. За это время зрители посмотрели выпуски подкаста более 825 часов.

Подкаст «Тот еще разговор» продолжает набирать аудиторию. За последние 90 дней канал получил 145 123 просмотра, а время просмотра достигло 825,2 часа — показатель вырос на 625%. За тот же период на канал подписались еще 60 человек.

Новые выпуски выходят каждую неделю. Ведущий подкаста — основатель «Клерка» Борис Мальцев. Гостями становятся предприниматели, рестораторы, основатели IT-компаний и производственники, которые рассказывают, как строят бизнес в России, на чем теряют деньги и какие решения в итоге окупаются.

Среди самых популярных выпусков — разговор с ресторатором Андреем Матюхой о его пути от мойщика посуды до владельца ресторанного бизнеса. Выпуск набрал 4,2 тыс. просмотров. Интервью с основателем Frontside Александром Дмитриевым о положении бизнеса в России посмотрели 3,6 тыс. раз.

В тройку также вошел выпуск «Блогерские энергетики: опасный тренд или бизнес-войны?» — у него более 3,1 тыс. просмотров.

Отдельно растет аудитория коротких видео. Лучший Shorts за последние 90 дней о налоговой проверке бизнеса получил 23,6 тыс. просмотров, а 69% зрителей Shorts досматривают ролики до конца.

Следить за новыми выпусками подкаста можно на разных платформах:

«Тот еще разговор» открыт для новых героев. Если у вас есть бизнес и история, которую стоит рассказать — о росте, ошибках, потерях, сложных решениях или необычной бизнес-модели, — можно предложить себя или своего клиента в качестве гостя подкаста.