Мишустин призвал повысить узнаваемость российских технологических брендов

Российские разработки должны активнее выходить не только на внутренний, но и на зарубежные рынки. Для этого отечественным компаниям необходимо повышать узнаваемость своих брендов.

Новейшие российские технологии и инновации должны находить широкое применение внутри страны и пользоваться спросом за рубежом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства.

Для выхода на новые рынки российским брендам необходимо становиться более узнаваемыми и подтверждать качество и надежность своей продукции, отметил глава правительства.

«Крайне важно, чтобы новейшие российские разработки, инновации находили самое широкое применение не только внутри страны, но и пользовались повышенным спросом», — сказал Мишустин.

Премьер также предложил участникам стратегической сессии подробно рассмотреть текущие проблемы технологической сферы и определить направления ее дальнейшего развития.

По итогам обсуждения правительство рассчитывает подготовить решения по совершенствованию действующих мер и механизмов поддержки технологического развития.