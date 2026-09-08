Компания остается в реестре МСП — но право на упрощенный бухучет уже потеряла

Право на упрощенный бухучет зависит не только от статуса организации. Даже субъект МСП может утратить эту возможность, если перестанет соответствовать установленным условиям.

Упрощенные способы ведения бухучета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность, вправе применять субъекты малого предпринимательства, некоммерческие организации и участники проекта «Сколково» (см. ч. 4 ст. 6 закона № 402-ФЗ «О бухучете»).

При этом одного статуса МСП недостаточно: закон предусматривает перечень организаций, которым упрощенный учет недоступен.

На практике это важно при росте компании. Например, организация остается в реестре МСП, но ее показатели достигают критериев обязательного аудита: валюта баланса на 31 декабря превышает 400 млн рублей и (или) годовая выручка без НДС — 800 млн рублей.

В этом случае организация теряет право на упрощенный бухучет и отчетность, несмотря на сохранение статуса МСП. Поэтому в переходный период важно отслеживать не только статус компании, но и ее финансовые показатели.

Вышел конспект вебинара с видео «Как вести бухучет бухгалтеру малого предприятия торговли». В нем подробнее разбираем:

кто вправе применять упрощенный бухучет и когда это право можно потерять;

как малому торговому предприятию применять ФСБУ 5/2019, 6/2020, 25/2018 и 26/2020 без лишних сложностей;

как сдавать упрощенную отчетность по ФСБУ 4/2023.

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