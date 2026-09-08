Сентябрь для бухгалтера: 6 тем, которые нельзя пропустить перед отчетностью

Отчетность за девять месяцев в этом году будет непростой, усилились камералки, добавились нюансы по маркетплейсам, изменились правила в кадрах и налогах. Клерк.Школа собрала шесть онлайн-встреч, где эксперты разберут все темы от требований налоговой до госзакупок. Регистрируйтесь.

9 сентября — Камеральная проверка-2026: готовимся к отчетности за 9 месяцев Эксперт — Сусанна Колесникова

Какие формулировки в отчетности настораживают налоговиков, что делать, если уже пришел акт, и как подготовить НДС и 6-НДФЛ так, чтобы не давать лишний повод для вопросов.

11 сентября — 1С-2026: как это сделать правильно именно в моей конфигурации Эксперт — Константин Соболевский

Для тех, кто работает в 1С:Бухгалтерии, 1С:ЗУП и 1С:ERP. Разбор актуальных обновлений и решений для нестандартных задач бизнеса.

14 сентября — Маркетплейсы-2026: учет, налоги, ФНС Эксперт — Елена Шедис

Если ваши цифры не бьются с отчетом площадки — это частая история. Разберем, как правильно отражать комиссии и продажи, чтобы отчетность сошлась.

16 сентября — Кадровый учет-2026: ТК РФ, воинский учет, новые штрафы за ПДн Эксперт — Елена Пономарева

Что уже действует, что изменится и какие процессы стоит пересмотреть прямо сейчас, чтобы не получить штраф на пустом месте.

18 сентября — Налоги-2026: готовимся к отчетности за 9 месяцев Эксперт — Надежда Камышева

Разбор конкретных рабочих ситуаций из практики — не теория, а то, с чем бухгалтеры сталкиваются каждый день.

23 сентября — Госзакупки-2026 Эксперт — Оксана Елисеева

Путь от заявки до исполнения контракта: где чаще всего теряют деньги и допуск из-за мелочей в документах.

Регистрируйтесь на мероприятия. На каждой встрече можно задать эксперту вопрос по своей ситуации — требование от налоговой, спорную проводку в 1С или продажи через маркетплейс. Если не успеете принять участие в прямом эфире, запись останется в личном кабинете Клерк.Школы.