Пенсионеры могут получить скидку 10% на билеты в купе осенью 2026 года

Льготный тариф не действует летом и в начале сентября. Перед покупкой билета нужно проверить условия для конкретного поезда.

Пассажиры от 60 лет могут сэкономить 10% на проезде в купейных вагонах, сообщил финансовый эксперт Роман Калинкин. Воспользоваться предложением можно после завершения летнего периода и начала сентября.

«Если поездка запланирована на сентябрь, октябрь или более поздние осенние месяцы, стоит проверить наличие тарифа для пассажиров старше 60 лет еще до покупки билета. При дорогом маршруте даже 10% превращаются в заметную сумму», — отметил Калинкин.

У РЖД также действует специальный тариф Senior. Его условия зависят от поезда и периода низкого спроса, поэтому обычную цену билета стоит сравнить со всеми доступными специальными тарифами.

Осенью пенсионерам могут предоставлять скидки от 5 до 20% в магазинах. Они распространяются на продукты, одежду, обувь, товары для дома, сада и дачи, но могут действовать только в определенные дни или часы. Для получения скидки магазин вправе потребовать паспорт, пенсионное удостоверение или карту лояльности.