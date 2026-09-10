💎 За обман в маркировке ювелирных изделий могут запретить их продажу — Минфин

С сентября 2026 бриллиантами можно называть только алмазы природного происхождения. За нарушение требований к информации о товаре продавцам грозят меры вплоть до запрета реализации изделий.

Продажу ювелирных изделий с некорректной информацией о камнях могут запретить, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Соблюдение новых требований будут контролировать Роспотребнадзор и Федеральная пробирная палата.

«Закрепляется принцип: бриллиант — это исключительно натуральный камень, который формировался миллионы лет в земной коре. Синтетика — уже не бриллиант», — пояснил Моисеев.

Новые правила должны исключить ситуации, когда покупатель может перепутать натуральный и искусственный камень из-за названия.

Для синтетических камней нельзя использовать термин «бриллиант» и производные от него, а также указывать качественно-цветовые характеристики и вес в каратах.

Допускается вес только в граммах, а на ярлыке или бирке должна быть маркировка «синтетический» либо «Синтет.». Также запрещены обозначения «драгоценный», «настоящий», «подлинный», «естественный», «природный», «натуральный», «добытый», «минерал» и «экологичный».