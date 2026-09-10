Налоговики назвали частые ошибки в декларациях по туристическому налогу

Больше всего ошибок встречается в сведениях об объектах налогообложения.

УФНС по Пензенской рассказало о типичных ошибках, которые наиболее часто допускаются при заполнении декларации по турналогу.

Больше всего ошибок встречается при заполнении раздела 2 «Сведения об объектах налогообложения и расчет суммы налога».

В строке 001 «Идентификационный номер в реестре классифицированных средств размещения» указывают данные, содержащиеся именно в федеральном реестре.

«Если средство размещения не включено в федеральный реестр, но имеется в муниципальном перечне, сформированном уполномоченным органом муниципального образования, в этом поле проставляются нули», — пояснили налоговики.

При заполнении строки 050 «Тип средства размещения (код)» тип средства размещения указывают так:

с кодами 01-04 – в соответствии с Положением о классификации средств размещения, утвержденным постановлением Правительства от 27.12.2024 №1951;

с кодом 05 – в соответствии с Положением о классификации гостевых домов, утвержденным постановлением Правительства от 30.08.2025 №1345.