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Приграничные регионы получат допсредства на поддержку сельского хозяйства

Финансирование направят Белгородской, Брянской и Курской областям. Средства помогут компенсировать ущерб и продолжить сезонные полевые работы.

Дополнительные средства на повышение устойчивости сельского хозяйства получат Белгородская, Брянская и Курская области, сообщило Правительство. Поддержка предназначена для сельхозпроизводителей приграничных регионов, понесших ущерб.

«Правительство и дальше будет содействовать аграриям, которые многое делают для реализации задач, поставленных главой государства», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Финансирование позволит регионам завершить уборочную кампанию и своевременно начать сев озимых культур. Власти связывают поддержку аграриев с обеспечением продовольственной безопасности страны.

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