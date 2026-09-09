Чековые данные будут использовать в анализе продаж и цен для малого бизнеса

«Платформа ОФД» меняет концепцию своих сервисов и проводит ребрендинг. Компания планирует сделать больший акцент на использовании накопленных данных для аналитики.
В частности, речь идет об инструментах для анализа продаж, рынка и цен на основе кассовых данных. Существующие сервисы для работы с чеками, документами, отчетностью, перевозками и взаимодействия с госорганами сохранятся.
«Данные вокруг клиента — чеки, документооборот, взаимодействие с госорганами — основа, из которой собирается понятная управленческая картина и маршруты движения», — рассказал генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.
Кроме того, компания планирует интегрировать решения сторонних разработчиков. По словам Батюшенкова, если необходимый сервис уже есть у другой компании, его будут подключать к платформе, чтобы пользователи могли работать с разными инструментами в одном окне.
Среди направлений, которые предполагается развивать, — логистика, работа с персоналом и привлечение клиентов. Одновременно с изменением концепции «Платформа ОФД» обновляет интерфейсы и фирменный стиль. Изменения компания анонсировала в год своего 10-летия.
то что все сведения используются для анализа, и сводного и детализированного до нужного уровня, вплоть до конкретного предприятия и конкретного товара - понятно и ежу. Для того так и в таком виде и вводилась эта система с чеками....
Но почему сейчас вот так отдельным пукнтом выделено...
?
с бизнесом чуть побольше и большим что? За ними никакого контроля не будет? и анализза вестись не надо?