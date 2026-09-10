Выплаты от 300 тыс. рублей за третьего ребенка ввели 33 региона
Поддержку могут получить молодые семьи, если родителям или единственному родителю на момент рождения ребенка меньше 36 лет. Получатели должны быть зарегистрированы в регионе.
Единовременные выплаты от 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующих детей установили 33 российских региона.
Это следует из анализа законов и нормативных актов субъектов, проведенного РИА Новости. Данные приведены на начало сентября 2026 года.
Выплаты действуют, в частности, в Адыгее, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Алтайском крае, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, Тверской и Ярославской областях, а также в Севастополе. Такая поддержка предоставляется дополнительно к региональному материнскому капиталу и другим пособиям.
Самую крупную выплату установила Псковская область — 600 тыс. рублей. Изначально ее размер составлял 300 тыс. рублей, но в конце 2025 года сумму удвоили. В Воронежской, Ивановской и Рязанской областях молодым семьям выплачивают по 350 тыс. рублей.
В Тверской области за третьего ребенка можно получить 300 тыс. рублей, за четвертого — 400 тыс., за пятого и последующих — 500 тыс. рублей. В остальных регионах действуют другие меры: например, Москва выплачивает десять прожиточных минимумов, а Астраханская область — по 100 тыс. рублей на каждого ребенка при одновременном рождении или усыновлении трех и более детей.