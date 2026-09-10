Кабмин предложил суммировать сроки владения для приобретательной давности

Срок владения имуществом можно будет учитывать за всех предыдущих владельцев. Это правило применят при передаче имущества по договору или в порядке универсального правопреемства.

Правила расчета срока приобретательной давности могут уточнить. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму 9 сентября 2026 года.

Поправки предлагается внести в пункт 3 статьи 234 ГК РФ.

Новый владелец сможет присоединить к сроку своего владения все время, в течение которого имуществом владели его предшественники. Это допустят, «если это имущество перешло во владение к каждому последующему владельцу на основании договора или в порядке универсального правопреемства», сказано в пояснительной записке.

Каждый предыдущий владелец при этом должен был владеть имуществом добросовестно, открыто и непрерывно как своим собственным. Эти условия предусмотрены п. 1 ст. 234 ГК.

Поправки подготовлены во исполнение постановления КС от 25 марта 2026 года. Суд признал действующую норму не соответствующей Конституции, поскольку она не позволяет однозначно определить, можно ли учитывать срок владения при передаче имущества по договору.