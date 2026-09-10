Минпромторг: посещаемость торговых центров летом снизилась на 3%

Трафик в российских торговых центрах оказался ниже прошлогоднего. В августе посещаемость восстановилась благодаря подготовке к школе.

Посещаемость торговых центров за летний период была примерно на 3% ниже, чем годом ранее, сообщил статс-секретарь.

Об этом рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

«Снижение трафика в торговых центрах по сравнению с прошлым годом есть», — сказал Роман Чекушов. Минпромторг намерен работать над повышением эффективности торговых центров.

В августе трафик вернулся к уровню прошлого года. В министерстве связали это с сезонным ростом покупательской активности перед началом учебного года.

Ранее эксперты сообщали, что торговые центры в России массово закрываются, посещаемость упала на 10%.