В ЕГАИС Росалкогольтабакконтроля возможны задержки из-за технических работ

Документы могут обрабатываться медленнее 14 сентября 2026 года с 10:00 до 13:00 мск. Возможны и кратковременные ограничения в работе систем Росалкогольтабакконтроля.

Временные перебои или задержки при обработке документов в ЕГАИС возможны из-за технических работ, предупредила Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Ведомство рекомендует участникам оборота алкогольной продукции учитывать это при передаче сведений.

Технические работы запланированы на 14 сентября 2026 года с 10:00 до 13:00 по московскому времени. В этот период также могут возникать кратковременные ограничения в работе других информационных систем ведомства.