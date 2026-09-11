В ритейле назвали самые высокооплачиваемые подработки

В августе 2026 года больше всего за смену в российском ритейле предлагали курьерам на велосипеде — в среднем 7 749 рублей за девять часов. Среднее вознаграждение по всем направлениям составило 4 855 рублей за смену.

Самой высокооплачиваемой подработкой в ритейле в августе стала доставка заказов на велосипеде со средним вознаграждением 7 749 рублей за девятичасовую смену. Это следует из исследования «Авито Подработки», с результатами которого ознакомился «Клерк».

В регионах наиболее доходные направления временной занятости различались. В Воронеже больше всего предлагали за сопровождение товара и разгрузку — в среднем 6 344 рубля за смену. В Екатеринбурге погрузка и разгрузка товаров приносили в среднем 5 359 рублей, а в Нижнем Новгороде за приемку товаров предлагали 4 993 рубля.

В Новосибирске наиболее высокое среднее вознаграждение было за выкладку товаров — 4 859 рублей за смену, в Казани за обслуживание покупателей — 4 459 рублей, а в Ростове-на-Дону за сборку заказов — 3 883 рубля.

В целом по России среднее вознаграждение за временную занятость в ритейле в августе составило 4 855 рублей за смену.

«Большинство позиций в ритейле не требуют специальной подготовки, поэтому начать можно без опыта. Формат удобен тем, что исполнители сами выбирают объем занятости под свои финансовые цели, совмещая выходы с учебой или основной работой», — рассказал старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрий Королев.

При среднем вознаграждении около 5 тыс. рублей за смену для покупки наушников потребуется примерно 2–3 смены, смартфона — 8–12, ноутбука — 16–20, подсчитали аналитики. Фактический срок зависит от стоимости покупки и количества смен.