🔥 На складе Ozon в Саратове начался пожар после атаки БПЛА

Пострадавших нет, в Саратове и Саратовской области временно не доставляют и не принимают заказы.

Под атаку БПЛА попал логистический центр и хаб доставки Ozon в Саратове.

«Мы оперативно эвакуировали работников, по предварительной информации, пострадавших нет. Начался пожар, на месте работают экстренные службы», — пишет пресс-служба маркетплейса.

Товары, размещенные на объекте, скроют с витрины, их нельзя будет заказать.

FBO-поставки в Саратове не принимают, заявки на них отменят, уже отправленные перенаправят на другие объекты.

Новые заказы клиентам в Саратове и области временно не принимают и не доставляют, добавил Ozon.

В августе БПЛА атаковали склады маркетплейса в Самарской области,в Махачкале, Краснодаре и Адыгейске, в Оренбургской и Ростовской областях, в Белгороде.