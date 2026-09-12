Компании Москвы подали более 150 заявок на проверку по СОКБ

В число регионов-лидеров также вошли Санкт-Петербург, Омская и Московская области. Оценку уже прошли 200 компаний, половина из них включена в федеральный реестр.

Больше всего заявок на проверку по Стандарту общественного капитала бизнеса поступило от московских компаний, сообщила генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова. Проверка позволяет бизнесу подтвердить вклад в достижение национальных целей развития России.

«От столичных компаний поступило более 150 заявок. Далее идут Санкт-Петербург — 40 заявок, Омская область — 35 и Московская область — 21 заявка», — уточнила Багатырова.

Оценку по СОКБ прошли 200 компаний, 100 из них включили в федеральный реестр. АНО «Общественный капитал» также работает с региональными властями над мерами поддержки социально ответственного бизнеса.

Стандарт позволяет компаниям сопоставлять свои социальные, экологические и управленческие инициативы с национальными целями развития России.