За 10 дней россияне открыли 87 тыс. счетов цифрового рубля

С момента массового запуска цифрового рубля пользователи провели более 50 тыс. операций. В ЦБ отмечают, что пока многие россияне тестируют новую форму национальной валюты.

За первые десять дней массового использования цифрового рубля россияне открыли 87 тыс. счетов и провели более 50 тыс. операций. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции 11 сентября.

«Конечно, многие люди просто тестируют это, проверяют, как происходит. Но надеемся, что оценят и удобство, и бесплатность сервисов, будут пользоваться этим», — сказала глава ЦБ.

Массовое внедрение цифрового рубля началось 1 сентября 2026 года. С этой даты крупнейшие банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с цифровой валютой, а часть бизнеса — принимать ее при оплате товаров и услуг.