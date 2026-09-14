Страховые пенсии проиндексируют дважды в 2027 году

Выплаты повысят в два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля 2027 года. Фиксированная часть сначала вырастет на 4%, до 9 968,08 рубля.

Двухэтапная индексация страховых пенсий по старости продолжит действовать в 2027 году, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«В 2027 году в России продолжит действовать двухэтапная схема индексации страховых пенсий — с 1 февраля и с 1 апреля», — сказал Сафонов.

С 1 февраля стоимость одного пенсионного балла увеличится до 163,03 рубля. После второго этапа индексации с 1 апреля она составит 168,57 рубля.

Такой порядок закреплен в Федеральном законе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.