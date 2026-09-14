В России введут мониторинг формирования цен на продукты с 2027 года

Контроль начнет действовать с 1 января 2027 года. Перечень товаров для анализа утвердит Правительство РФ.

Формирование цен на отдельные продовольственные товары будут контролировать с 1 января 2027 года.

Такая норма закреплена в федеральном законе от 04.08.2026 № 280-ФЗ.

Правительство РФ определит перечень продуктов, по которым будут проводить мониторинг, оценивать динамику цен и комплексно анализировать факторы, влияющие на их формирование.

Кабмин также утвердит перечень федеральных органов исполнительной власти, которые смогут получать сведения о субъектах торговой деятельности. Им будут передавать информацию о продаже и поставках продовольственных товаров, а также о прибыли, доходах и расходах хозяйствующих субъектов.