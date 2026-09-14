ЦБ повысит лимит B2B-переводов через СБП

Сейчас компании могут переводить через Систему быстрых платежей не более 1 млн рублей за одну операцию. Новый размер лимита пока не указан.

Максимальную сумму переводов между юрлицами через СБП планируют увеличить, сообщил Банк России. Изменение затронет операции B2B, для которых сейчас действует лимит в 1 млн рублей.

«Планируется увеличение размера максимальной суммы перевода В2В СБП», — говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка.

Инициатива включена в проект документа на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. Конкретный размер нового лимита и срок его введения регулятор не уточнил.