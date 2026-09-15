ЦБ усилит контроль за информацией финансовых блогеров и каналов в мессенджерах

Регулятор будет оценивать качество информации, которая может влиять на инвестиционные решения частных инвесторов.

Банк России намерен усилить мониторинг информации финансовых инфлюенсеров и каналов в мессенджерах, следует из проекта основных направлений развития финансового рынка.

Регулятора интересуют публикации, на основании которых частные инвесторы принимают решения.

«Внимание Банка России будет направлено на мониторинг аналитической инфраструктуры рынка, в том числе качества информации, которая транслируется в социальных медиа», — сказано в проекте.

Предложения включены в проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.