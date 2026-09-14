«Красный уголок бухгалтера» теперь дублируется из Telegram на сайт Клерк.ру
КУБ («Красный уголок бухгалтера») — профессиональное сообщество в Telegram, где бухгалтеры обсуждают рабочие вопросы и помогают друг другу. В нем уже более 18 тысяч подписчиков. Мы сделали веб-версию, чтобы у вас оставался доступ к «КУБу» без VPN.
Как это работает
Вопросы между Telegram и сайтом синхронизируются автоматически:
Когда подписчик «КУБа» задает вопрос через специального бота в Telegram, вопрос моментально дублируется на фронте «КУБа» на сайте. Ответить могут как пользователи сайта, так и участники Telegram-сообщества.
И наоборот — пользователь может зарегистрироваться на сайте, задать вопрос через фронт «КУБа», и он продублируется в Telegram. Ответы из Telegram будут доступны и на сайте.
При этом привязывать Telegram-аккаунт к профилю на сайте не нужно. Можно просто зарегистрироваться на Клерке и пользоваться «КУБом» через сайт. Ваш вопрос все равно увидит большое сообщество в Telegram — и вы получите помощь.
Уведомления об ответах
Автор вопроса не пропустит ответы независимо от того, где он его задал:
если вопрос отправлен через бота в Telegram, бот пришлет уведомление, когда кто-то ответит;
если вопрос задан через фронт «КУБа» на сайте, уведомление об ответе появится в профиле пользователя.
Что еще можно делать в версии «КУБа» на сайте
У каждого вопроса есть отметка «Ждет ответа» и кнопка «Подписаться», которая поможет следить за обсуждением. Вопросы также можно добавлять в закладки, чтобы потом быстро к ним вернуться.
В ленте «КУБа» периодически будут появляться полезные новости, доступные только подписчикам сообщества.
Дальше подключим MAX
В будущем мы также привяжем к «КУБу» группу в MAX. Поскольку сейчас в MAX нет комментариев, вопросы оттуда будут автоматически дублироваться на сайте и в Telegram.
Это позволит получать ответы из всех трех точек: человек задает вопрос в MAX, а ответить ему сможет участник сообщества в Telegram или пользователь сайта. Сам автор вопроса сможет получить ответ независимо от того, каким способом он зашел в «КУБ».
При этом MAX работает без ограничений, поэтому он станет еще одним способом оставаться на связи с сообществом, если с доступом к Telegram возникают проблемы.