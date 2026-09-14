«Красный уголок бухгалтера» теперь дублируется из Telegram на сайт Клерк.ру

КУБ («Красный уголок бухгалтера») — профессиональное сообщество в Telegram, где бухгалтеры обсуждают рабочие вопросы и помогают друг другу. В нем уже более 18 тысяч подписчиков. Мы сделали веб-версию, чтобы у вас оставался доступ к «КУБу» без VPN.

Как это работает

Вопросы между Telegram и сайтом синхронизируются автоматически:

Когда подписчик «КУБа» задает вопрос через специального бота в Telegram, вопрос моментально дублируется на фронте «КУБа» на сайте. Ответить могут как пользователи сайта, так и участники Telegram-сообщества. И наоборот — пользователь может зарегистрироваться на сайте, задать вопрос через фронт «КУБа», и он продублируется в Telegram. Ответы из Telegram будут доступны и на сайте.

При этом привязывать Telegram-аккаунт к профилю на сайте не нужно. Можно просто зарегистрироваться на Клерке и пользоваться «КУБом» через сайт. Ваш вопрос все равно увидит большое сообщество в Telegram — и вы получите помощь.

Так выглядит «Красный уголок бухгалтера» в интерфейсе нашего сайта

Уведомления об ответах

Автор вопроса не пропустит ответы независимо от того, где он его задал:

если вопрос отправлен через бота в Telegram, бот пришлет уведомление, когда кто-то ответит;

если вопрос задан через фронт «КУБа» на сайте, уведомление об ответе появится в профиле пользователя.

Что еще можно делать в версии «КУБа» на сайте

У каждого вопроса есть отметка «Ждет ответа» и кнопка «Подписаться», которая поможет следить за обсуждением. Вопросы также можно добавлять в закладки, чтобы потом быстро к ним вернуться.

В ленте «КУБа» периодически будут появляться полезные новости, доступные только подписчикам сообщества.

Дальше подключим MAX

В будущем мы также привяжем к «КУБу» группу в MAX. Поскольку сейчас в MAX нет комментариев, вопросы оттуда будут автоматически дублироваться на сайте и в Telegram.

Это позволит получать ответы из всех трех точек: человек задает вопрос в MAX, а ответить ему сможет участник сообщества в Telegram или пользователь сайта. Сам автор вопроса сможет получить ответ независимо от того, каким способом он зашел в «КУБ».

При этом MAX работает без ограничений, поэтому он станет еще одним способом оставаться на связи с сообществом, если с доступом к Telegram возникают проблемы.