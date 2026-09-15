«Клерк» заботится о приватности пользователей: нейросеть автоматически скроет персональные данные в консультациях

Команда «Клерка» выпустила релиз, который решает проблему случайной утечки конфиденциальной информации. Теперь на страже приватности пользователей стоит ИИ.

Часто при публикации вопроса в сервис «Клерк.Консультации» пользователи забывают настроить видимость или случайно оставляют в тексте чувствительные данные. Раньше такие формулировки могли индексироваться поисковиками, из-за чего под угрозой оказывалась коммерческая или личная информация.

Теперь эта уязвимость полностью закрыта в автоматическом режиме.

После публикации вопроса в фоновом режиме запускается специальная ИИ-проверка текста.

Робот сканирует текст на наличие ФИО, номеров телефонов, личных и юридических адресов, ИНН, ОГРН, а также названий конкретных компаний. Если ничего нет — консультация публикуется в обычном открытом режиме.

Если есть персданные — система автоматически делает консультацию анонимной, даже если автор забыл поставить галочку в настройках приватности.

Теперь авторам вопросов не нужно переживать о забытых в спешке реквизитах. Тестируйте обновленный сервис и задавайте свои вопросы экспертам без лишней тревоги.