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⚡ Минфин США добавил ВТБ в иранскую санкционную программу

США ввели дополнительные санкции против российского банка ВТБ из-за связей с Ираном.

OFAC обновило уже существующую запись банка в списке SDN: к российским основаниям блокировки добавлен код [IRAN-EO13902], тегеранский адрес и прямое предупреждение о риске вторичных санкций. Причины добавления и конкретные операции с Ираном OFAC пока не раскрыло.

Глобально для самого банка ничего не меняется, так как он под блокирующими санкциями США с 2022 года. Новое ограничение повышает риски для иностранных банков и компаний, проводящих операции с ВТБ, а также может осложнить обслуживание банка и его филиалов в Индии, Китае и других странах.

luchinin

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