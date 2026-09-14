⚡ Минфин США добавил ВТБ в иранскую санкционную программу

OFAC обновило уже существующую запись банка в списке SDN: к российским основаниям блокировки добавлен код [IRAN-EO13902], тегеранский адрес и прямое предупреждение о риске вторичных санкций. Причины добавления и конкретные операции с Ираном OFAC пока не раскрыло.



Глобально для самого банка ничего не меняется, так как он под блокирующими санкциями США с 2022 года. Новое ограничение повышает риски для иностранных банков и компаний, проводящих операции с ВТБ, а также может осложнить обслуживание банка и его филиалов в Индии, Китае и других странах.