💲 ЦБ повысил курс доллара до 84,3363 рубля 15 сентября 2026

Рубль перестал укрепляться, но резкого разворота на валютном рынке пока нет. К началу декабря доллар может подорожать до 92–96 рублей.

Официальный курс доллара на 15 сентября 2026 года вырос на 7,94 копейки, следует из данных Банка России. Доллар установлен на уровне 84,3363 рубля, евро — 97,7626 рубля, юань — 12,5353 рубля. Евро подешевел на 11,02 копейки, юань — на 1,66 копейки.

Пара юань/рубль на торгах 14 сентября осталась в диапазоне 12,45–12,60 рубля. Поддержку рублю оказало решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 15 сентября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 84,3363 руб. Евро 97,7626 руб. Юань 12,5353

Официальные курсы ЦБ применяют для расчетов, налогов и бухгалтерского учета. Банки устанавливают собственные цены покупки и продажи наличной валюты: при обмене 1 000 долларов разница в курсе на 2 рубля увеличивает расходы на 2 000 рублей.