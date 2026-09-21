Минфин и ЦБ согласовали подход к комплексному регулированию крипторынка

Ведомства отказались от идеи запрета цифровых валют и перешли к разработке комплексного регулирования. Обсуждение правил заняло более 10 лет.

Разногласия между Минфином, ЦБ и другими ведомствами при подготовке законопроекта о регулировании крипторынка удалось преодолеть, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. По отдельным вопросам позиции участников обсуждения принципиально расходились.

«Но нам удалось найти оптимальные решения для рынка», — заявил замминистра.

При разработке правил власти стремились ограничить использование цифровых валют в нелегальных схемах и защитить участников рынка.

Одновременно ведомства учитывали, что крипторынок уже существует и им пользуются россияне и компании. Поэтому подход к регулированию постепенно менялся: сначала обсуждались запрет и ответственность, затем — ограниченное регулирование и экспериментальный правовой режим.

В результате ведомства перешли к варианту комплексного регулирования оборота цифровых валют в России.